Le représentant permanent adjoint de la Chine auprès des Nations unies, Dai Bing, a exhorté, mardi, la communauté internationale à soutenir les pays africains dans la recherche de solutions à leurs problèmes de manière africaine. «Nous appelons la communauté internationale à soutenir les efforts des pays régionaux pour résoudre les problèmes africains de manière africaine», a-t-il indiqué lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à la République démocratique du Congo (RDC). Le diplomate chinois a qualifié la détérioration de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC de «profondément troublante», ajoutant que les groupes armés continuent d'attaquer les civils, causant des pertes massives en vies humaines et des déplacements. «La Chine exprime sa préoccupation quant aux affrontements violents qui ont eu lieu au Nord-Kivu, la semaine dernière. Nous soutenons la publication rapide d'une déclaration de presse par le Conseil de sécurité, condamnant les attaques et exhortant tous les groupes armés à déposer leurs armes, immédiatement et sans conditions, et à participer au processus politique initié par les pays régionaux à Nairobi», a-t-il poursuivi.

Dai a dit que la Chine se félicitait de la communication entre les gouvernements de la RDC et du Rwanda sur les dernières évolutions de la situation. «La Chine soutient l'Union africaine et d'autres organisations régionales dans la promotion du dialogue entre les pays régionaux pour apaiser les tensions». «La Chine félicite les pays régionaux pour avoir réaffirmé leur engagement envers le Cadre de paix, de sécurité et de coopération pour la RDC ainsi que la région des Grands Lacs, et salue le lancement du processus politique et de sécurité à double voie par la RDC, le Kenya, le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda lors du conclave régional des chefs d'Etat qui s'est tenu à Nairobi fin avril»,a-t-il soutenu. Selon lui, il n'y avait pas de solution militaire simple pour éliminer les causes profondes du conflit en RDC et dans la région. «Une approche intégrée doit être adoptée. Le gouvernement de la RDC doit améliorer sa capacité de gouvernance, faire avancer les réformes dans les secteurs clés, mettre en oeuvre des programmes de désarmement et de démobilisation, et faire bénéficier les gens ordinaires des dividendes du développement social et économique». «Ce n'est qu'en agissant ainsi que le gouvernement pourra exercer un contrôle effectif sur la région orientale», a-t-il affirmé. «La clé est de parvenir à des avantages mutuels et à des résultats gagnant-gagnant grâce à la coopération régionale et de faire du développement commun le ballast de la paix et de la stabilité régionales. La communauté internationale devrait aider la RDC et les pays de la région à relever les défis humanitaires et à faire progresser la paix, le développement et le travail humanitaire de manière intégrée», a recommandé Dai. «La Chine est prête à poursuivre son rôle actif dans le soutien des efforts de la RDC pour réaliser sa souveraineté, son intégrité territoriale et sa sécurité nationale», a-t-il conclu.