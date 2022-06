Le représentant permanent de la Chine auprès des Nations unies, Zhang Jun, a exprimé lundi de profondes préoccupations vis-à-vis de la situation qui se détériore dans le territoire palestinien occupé, et a appelé la communauté internationale à prendre des actions aussi urgentes que décisives pour éviter un déraillement complet de la question palestinienne. Il est préoccupant que l'expansion continue des colonies israéliennes «ait empiété sur la terre ainsi que sur les ressources naturelles palestiniennes (et) porté atteinte au droit à l'autodétermination du peuple palestinien», a déclaré Zhang lors d'une réunion d'information du Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne. «Chaque centimètre d'expansion brutale de la colonisation rend la perspective d'une solution à deux États beaucoup plus difficile à réaliser», a-t-il souligné, appelant l'entité sioniste à «cesser de mépriser la résolution 2334, à mettre fin à toutes les activités de colonisation, et à cesser de saper davantage les fondements de la solution à deux États». Notant que la situation sécuritaire dans le territoire occupé est demeurée instable ces derniers temps, le diplomate chinois a affirmé que la Chine condamnait fermement la violence continue des colons et des forces sionistes, qui a fait de nombreuses victimes palestiniennes, dont des enfants. Il a par ailleurs appelé l'entité sioniste à lancer dès que possible une enquête criminelle sur l'assassinat de la journaliste d'Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, tuée le 11 mai par un tir des forces de sécurité sionistes, et à en publier les conclusions afin d'en garantir la responsabilité. «La question palestinienne est un test décisif de la justice et de l'équité internationales», a estimé M. Zhang, soulignant que la gestion fragmentaire de la crise ne saurait se substituer à un règlement global et juste. La Chine appelle la communauté internationale, en particulier ceux qui ont une influence clé sur les parties concernées, à faire de véritables efforts en faveur du processus de paix au Moyen-Orient, a-t-il ajouté.