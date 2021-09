La Chambre américaine des représentants a approuvé, jeudi, à une écrasante majorité, une nouvelle enveloppe d’un milliard de dollars destinés à financer le bouclier antimissile israélien «Dôme de fer», après une controverse provoquée par son soudain retrait. Le texte a été approuvé par 420 voix contre neuf (huit démocrates et un républicain), tandis que deux élus démocrates se sont abstenus. Il doit être soumis au vote final du Sénat, à une date non fixée. Les Etats-Unis participent régulièrement, depuis dix ans, au financement de ce système antimissile. A la fin 2020, le Congrès avait approuvé 1,6 milliard de dollars de dépenses dans la maintenance et les composants du «Dôme de fer», à travers des votes largement démocrates et républicains. Mardi, cette nouvelle enveloppe avait été soudain retirée d’un projet de loi budgétaire à la Chambre. Selon des médias, cette décision a été prise sous la pression de certains élus de l’aile gauche démocrate qui menaçait de voter contre la loi de finances si elle contenait cette mesure.