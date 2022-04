L'expiration du dépôt des listes intervenue hier à minuit, la campagne électorale des législatives s'est ouverte hier au Liban qui va connaître une semaine décisive.

Tous les candidats ainsi que les listes sur lesquelles ils sont inscrits étant connus, et les alliances mises en place pour la bataille de la (re) conquête d'un électorat déboussolé, la compétition promet de rudes empoignades. De source autorisée, plus de 40 listes sont en concurrence mais ce sont les partis traditionnels et des groupements nés de la contestation qui a agité le pays depuis de longs mois qui devraient faire la différence. Comme de tradition, le bras de fer va donc se jouer entre, d'une part, le Hezbollah et ses alliés, à savoir les formations du président Mchel Aoun et du président du Parlement, Nabih Berri, et les groupes qui leur sont de longue date hostiles. Le pays n'échappe pas à cette forte polarisation et, bien plus qu'à une refonte du paysage politique, on va assister à une course à la majorité parlementaire ou, pour le moins, au tiers de blocage. L'autre enjeu concerne le fait que c'est la coloration du Parlement qui déterminera la nature du prochain gouvernement ainsi que de l'élection d'un nouveau président, en octobre 2022. Dès l'ouverture de la campagne, le Hezbollah a donné le ton en revendiquant à Jibchit, au Sud-Liban, le fait qu'il «est le parti le plus populaire au Liban». Une façon comme une autre de dre qu'il compte conserver la majorité dans la future Chambre chargée d'élire le futur président. Tout en se disant «attaché au partenariat» avec les autres formations, le Hezbollah prend ses marques en avertissant qu'il «est dans l'intérêt de tout le monde que le prochain chef de l'État soit le résultat d'une entente» entre les partis. Tel n'est pas l'avis des Forces Libanaises, hostiles au parti chiite et plus encore au Courant patriotique libre de Michel Aoun et de son gendre Gebran Bassil, et qui rejettent toute entente avec le Hezbollah sur le choix du prochain président. «C'est pour éviter que le parti de Dieu nous impose sa volonté que nous menons une bataille pour la majorité parlementaire», disent-ils. «La présidentielle ne devrait plus faire l'objet de compromis politique élargi, car nous en avons vu le résultat catastrophique», estime l'entourage de Samir Geagea très critique envers le mandat de Michel Aoun, entré au plais de Baabda grâce au soutien des FL suite à l'accord de Meerab, en 2016, auquel participait le leader du Courant du futur, Saad Hariri.

Ce dernier, chef de la principale formation sunnite a annoncé, voici quelques mois, son retrait de la vie politique. Mais les tractations se déroulent entre les FL et le Parti socialiste progressiste de Walid Joumblat pour tenter de constituer un front capable de résister au Hezbollah. Et d'aucuns pensent que le retour de l'ambassadeur d'Arabie saoudite à Beyrouth, après une brouille de plus d'un an due au propos de l'ancien ministre de l'Information sur le Yémen, devrait amadouer le chef du Courant du futur. C'est dans un tel contexte que le vice-Premier ministre Saadé Chami, a jeté un pavé dans la mare, lundi, en affirmant que «l'Etat et la Banque du Liban sont en faillite», le pays traversant la pire crise économique de son histoire et le gouvernement ne parvenant pas à légiférer sur le contrôle des capitaux. «L'Etat est en faillite, tout comme la Banque du Liban, et il y a des pertes», a déclaré Chami sur la chaîne al-Jadeed, ajoutant que «la répartition des pertes sera imputée aux acteurs concernés, à savoir l'Etat, la Banque du Liban, les banques et les citoyens».

On ne saurait mieux agiter le microcosme socio-politique, Saadé Chami ayant un rôle-clé pour essayer de résoudre l'équation de la crise dans laquelle est plongé le Liban depuis des années. Chargé de négocier avec le Fonds monétaire international (FMI) le déblocage d'un «fonds de sauvetage», il dispose d'un atout majeur en tant qu'expert du...FMI où il a fait l'essentiel de sa carrière pendant près de 20 ans, à des postes-clés comme celui de directeur du Centre de soutien technique au Moyen-Orient.