Le directeur régional de la Banque mondiale pour le Moyen-Orient, Saroj Kumar Jha, a annoncé vendredi que la Banque mondiale soutiendrait le nouveau gouvernement libanais dans la gestion des crises en cours. «Nous affirmons notre volonté de soutenir les efforts pour faire face aux crises que connaît le Liban en mettant en œuvre des réformes urgentes, en particulier dans le secteur de l’électricité, qui figure en tête de notre liste de priorités», a déclaré M. Jha lors de sa rencontre avec Youssef Khalil, le nouveau ministre libanais des Finances. M. Jha a également noté que la BM était prête à aider le gouvernement libanais à relever les défis du secteur de l’électricité, en aidant le pays à augmenter la production tout en travaillant avec les pays partenaires pour importer du gaz et de l’électricité. Le Liban est confronté à de multiples crises et la pénurie d’électricité est l’un des défis les plus importants qui prévalent actuellement dans le pays.