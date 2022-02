L'Union africaine (UA) s'est dite mardi très inquiète de la «tentative de coup d'état» en Guinée-Bissau, où une fusillade nourrie a été entendue près du siège du gouvernement dans la capitale. «Le président de la Commission de l'Union africaine suit avec grande inquiétude la situation en Guinée-Bissau, marquée par une tentative de coup d'état contre le gouvernement du pays», écrit dans un communiqué l'UA. «La Cédéao condamne cette tentative de coup d'état et tient les militaires responsables de l'intégrité physique du président Umaro Sissoco Embalo et des membres de son gouvernement», a déclaré la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réclamé dans un communiqué «l'arrêt immédiat» des combats à Bissau et «le plein respect des institutions démocratiques du pays».