Le président en exercice de l’Union africaine et président du Sénégal, Macky Sall, et le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, ont, dans une déclaration conjointe, publiée jeudi sur le site Web et le compte Twitter officiel de l’Union africaine, appelé la Russie et tout autre acteur régional ou international au respect impératif du droit international, de l’intégrité territoriale et de la souveraineté nationale de l’Ukraine. Exprimant son « extrême préoccupation face à la très grave et dangereuse situation créée en Ukraine » , après que la Russie a reconnu l’indépendance des républiques du Donbass (Lougansk et Donetsk), l’U.A. exhorte les deux parties à l’instauration immédiate d’un cessez- le- feu et à l’ouverture sans délai de négociations politiques sous l’égide des Nations unies, afin de préserver le monde des conséquences d’un conflit planétaire, pour la paix et la stabilité dans les relations internationales au service de tous les peuples du monde.

Pékin prône des négociations avec Kiev

Dans un entretien téléphonique avec son homologue russe, Vladimir Poutine, le président chinois Xi Jinping a soutenu Moscou. La Chine «soutient la Russie dans la résolution» du conflit par le biais de «négociations avec l’Ukraine», a rapporté la télévision publique CCTV dans un compte-rendu de l’échange téléphonique.

Sans employer le terme de guerre ou d’invasion, Xi Jinping a souligné des «bouleversements dans l’est de l’Ukraine», qui «préoccupent la communauté internationale», selon CCTV. «La position fondamentale de la Chine est le respect de la souveraineté et l’intégrité territoriale de tous les pays», a indiqué Xi Jinping à son homologue russe. Le président chinois a dit attacher de l’importance au respect des «préoccupations raisonnables en matière de sécurité» de la Russie.

L’approbation de Bachar al-Assad

Le président syrien, Bachar al-Assad, a salué, hier, l’invasion de l’Ukraine par la Russie lors d’un entretien téléphonique avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Le président Assad a souligné que « ce qui se passe, aujourd’hui, est une correction de l’Histoire et un rétablissement de l’équilibre de l’ordre international après la chute de l’Union soviétique », indique la Présidence syrienne dans un communiqué. « La Syrie se tient aux côtés de la Russie, étant convaincue du bien-fondé de sa position », a estimé le président syrien. « Faire face à l’élargissement de l’Otan est un droit pour la Russie », a ajouté al-Assad, qualifiant l’organisation de « menace mondiale » et d’ « outil pour mettre en oeuvre les politiques irresponsables des pays occidentaux visant à déstabiliser le monde ». « Les nations occidentales sont responsables du chaos et de l’effusion de sang », a encore dit Bachar al-Assad au cours de l’échange téléphonique.