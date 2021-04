L'Union européenne (UE) a exhorté jeudi l'entité sioniste à ne pas faire obstacle aux prochaines élections palestiniennes. Sven Kuhn von Burgsdorff, représentant de l'UE en Palestine, a déclaré que le bloc poursuivait ses contacts avec le gouvernement israélien pour permettre la tenue des élections législatives dans les territoires palestiniens «sans interruption ni obstacles».M. von Burgsdorff a fait ces remarques lors d'une rencontre à Ramallah avec Azzam al-Ahmad, membre du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine. Il a déclaré aux journalistes que dans les prochains jours, l'UE intensifierait ses efforts avec toutes les parties concernées, y compris Israël, pour organiser les élections, mettre fin aux divisions internes palestiniennes et établir l'Etat palestinien. Le responsable de l'UE a souligné que l'autodétermination est le droit du peuple palestinien en vertu des conventions et des lois internationales, y compris l'établissement de son Etat indépendant sur tous les territoires palestiniens occupés en 1967. De son côté, M. al-Ahmad a déclaré qu'il était nécessaire que l'UE continue de faire pression sur Israël pour que l'entité sioniste ne fasse pas obstacle aux élections palestiniennes à Al Qods-Est. Selon l'agence de presse palestinienne WAFA, le président palestinien Mahmoud Abbas a informé mercredi la chancelière allemande Angela Merkel qu'il persiste dans l'organisation des élections palestiniennes dans tous les territoires palestiniens, y compris Al Qods-Est. WAFA a également cité les propos de Mme Merkel, qui a déclaré que l'Allemagne soutenait les élections palestiniennes et que son pays déploierait des efforts pour que les élections se tiennent à Al Qods-Est. La Commission électorale centrale palestinienne a annoncé que 36 listes électorales avaient été enregistrées pour les élections législatives. Parmi les listes concurrentes figurent le Hamas et le parti au pouvoir, le Fatah du président Abbas. Le reste des listes comprend des partis de gauche, des personnalités indépendantes, des jeunes et des femmes. En janvier, M. Abbas a annoncé que les élections générales de 2021 comprendraient les élections législatives du 22 mai, les élections présidentielles du 31 juillet et les élections du Conseil national palestinien, la plus haute instance décisionnelle de l'Organisation de libération de la Palestine, le 31 août. Les dernières élections présidentielles palestiniennes ont eu lieu en mars 2005 et les dernières élections législatives en janvier 2006.

Par ailleurs, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a adopté à l'unanimité une résolution sur la vieille ville d'El Qods et ses remparts, ont rapporté jeudi des médias palestiniens. Le porte-parole du ministère jordanien des Affaires étrangères, Dhaif Allah Al-Fayez, cité par l'agence de presse palestinienne (Wafa) a déclaré mer-credi, que «le Conseil exécutif de l'UNESCO avait adopté la résolution à la suite d'un effort diplomatique jordanien en coordination avec les frères de l'Etat de Palestine et des Groupes islamiques dans l'organisation». Il a estimé que la décision confirmait la position jordanienne vis-à-vis de la vieille ville sainte et de ses murs, y compris les lieux saints islamiques et chrétiens. Al-Fayez a souligné que «la décision réaffirme que les mesures sionistes visant à changer le caractère de la ville sainte et son statut juridique, sont nulles et non avenues». Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré que la résolution insiste aussi sur les 19 résolutions du conseil d'administration et les 10 résolutions du Comité dupatrimoine mondial sur El Qods, qui ont toutes exprimé leur déception face à l'échec de l'entité sioniste, en tant que puissance occupante, à arrêter les fouilles et les travaux de tunnels et tous les autres actes illégaux à El Qods-Est, comme le stipule le droit international. La décision dit-il, exigeait la nomination rapide d'un représentant permanent de la direction générale de la vieille ville pour surveiller les procédures relevant des pouvoirs de l'organisation, et l'envoi d'une mission de suivi interactif de l'UNESCO à El Qods concernant les actions sionistes en tant que puissance occupante en vertu du droit international.