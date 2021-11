L'Union européenne (UE) a demandé, samedi, d'ouvrir une enquête sur le meurtre de l'enfant Mohamed Daadas, 13 ans, du camp de réfugiés d'Askar, situé dans la ville de Naplouse, au nord de la Cisjordanie occupée.»Nous sommes choqués de la mort d'un autre enfant, tué hier, l'enfant Mohamed Daadas décédé par la poursuite de l'utilisation de la force meurtrière par les forces israéliennes», a expliqué l'UE, dans un communiqué de presse publié samedi soir. «Sa mort devrait faire l'objet d'une enquête et les résultats devraient être annoncés dès que possible pour éviter de tels incidents. Les enfants doivent être protégés en vertu du droit international», a ajouté le communiqué. Le ministère palestinien de la Santé a annoncé vendredi le meurtre de l'enfant Mohamed Daadas par les balles des forces d'occupation israélienne, dans le village de Deir Al-Hattab, à l'est de Qalqilya. De nombreux rassemblements ont lieu en Cisjordanie les vendredis, pour protester contre l'expansion des colonies israéliennes, illégales selon le droit international. Ces manifestations sont constamment émaillées de meurtres commis par l'armée sioniste d'occupation en Cisjordanie, depuis 1967.