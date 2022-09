L'Union africaine a annoncé samedi avoir prolongé le mandat de l'envoyé spécial dans la Corne de l'Afrique, Olusegun Obasanjo, chargé de poursuivre les efforts de paix en Ethiopie alors que les combats ont repris fin août. «Je lui ai réitéré ma pleine confiance et l'ai encouragé à poursuivre son engagement auprès des deux parties et des acteurs internationaux pour oeuvrer à la paix et à la réconciliation en Éthiopie et dans la région», a déclaré sur Twitter Moussa Faki Mahamat, chef de la Commission de l'Union africaine, après sa rencontre avec Obasanjo. Plusieurs efforts diplomatiques sont en cours pour trouver une résolution pacifique au conflit après que la reprise des combats dans le nord de l'Éthiopie le mois dernier a brisé une trêve établie en mars. Le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed a insisté sur le fait que toute discussion doit être menée sous les auspices de l'Union africaine, dont le siège est à Addis-Abeba. Faki a également rencontré le nouvel émissaire américain pour la Corne de l'Afrique, Mike Hammer, en visite à Addis-Abeba ces derniers jours, et ils ont «convenu de la nécessité pour les partenaires internationaux de soutenir le processus mené par l'UA avec les parties pour mettre fin au conflit en Ethiopie», a-t-il précisé. Des combats ont éclaté sur plusieurs fronts dans le nord de l'Ethiopie, suscitant l'inquiétude de la communauté internationale et entraînant l'arrêt de l'acheminement de l'aide humanitaire vers le Tigré.