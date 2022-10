La Mission de transition de l'Union africaine en Somalie (ATMIS) a annoncé dimanche l'ouverture de ses centres d'opérations conjoints (JOC), qui visent à renforcer la coordination et la planification avec les forces de sécurité somaliennes dans la lutte contre le mouvement terroriste des Shebab. Le commandant des forces de l'ATMIS, Diomède Ndegeya, a fait savoir que ces centres avaient été ouverts dans les zones de responsabilité de la mission de l'UA, et permettraient aux forces alliées de travailler ensemble pour assurer des opérations efficaces contre les terroristes shebabs. «Les centres d'opérations conjoints serviront à coordonner les opérations dans tous les secteurs. J'exhorte tous les commandants de secteur à s'assurer qu'ils soient pleinement efficaces dans leurs zones d'opérations respectives», a indiqué Ndegeya dans un communiqué publié à Mogadiscio, la capitale de la Somalie. Ndegeya a précisé que le JOC du quartier général des forces de l'ATMIS travaillerait en coordination avec les quartiers généraux de secteur, la police de l'ATMIS, le quartier général de la mission, les forces de sécurité somaliennes et d'autres agences de sécurité afin de mettre constamment à jour les informations relatives à la menace shebab et aux progrès des opérations. Ces centres permettront de soutenir la mise en oeuvre des résolutions de l'ONU qui appellent les forces de sécurité somaliennes à assumer progressivement la pleine responsabilité de la sécurité du pays, a-t-il expliqué.