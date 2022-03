L’Union africaine (UA) a convoqué un forum continental de haut niveau sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique, avec pour principal objectif de réfléchir à des solutions pour faire face à la résurgence de ce type d’événement en Afrique. Le Forum de réflexion sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement, qui s’est tenu du 15 au 17 mars à Accra, au Ghana, a discuté d’une réponse continentale à la résurgence des changements anticonstitutionnels de gouvernement, et échanger des points de vue sur les déficits de la gouvernance en Afrique, a indiqué jeudi l’UA. « Les coups d’État n’ont jamais été et ne seront jamais la solution aux problèmes de l’Afrique», a déclaré le président ghanéen Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, soulignant la nécessité d’une dissuasion efficace, d’actions audacieuses et de mesures préventives adéquates. Le forum montre l’engagement sans équivoque des pays africains envers le constitutionnalisme et l’Etat de droit, ainsi que de leur rejet absolu de la manipulation et des changements anticonstitutionnels de gouvernement. Le commissaire de l’UA aux Affaires politiques, à la Paix et à la Sécurité Bankole Adeoye a affirmé que le forum de haut niveau a cerné certaines aspirations de l’Agenda 2063, programme de développement continental de l’UA sur 50 ans, pour une Afrique où de bonne gouvernance, de respect des droits de l’homme, de justice et d’État de droit, une Afrique en paix et en sécurité, s’imposant en acteur fort, uni, résilient et influent. Ce forum de trois jours, organisé par le département des Affaires politiques, de la Paix et de la Sécurité de l’UA, a permis de réfléchir au phénomène des changements anticonstitutionnels de gouvernement pour proposer des solutions durables.