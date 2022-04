La réélection d'Emmanuel Macron à l'issue d'un second tour marqué par la progression de l'extrême droite en France a été applaudie dans les capitales mondiales, qui ont souligné les défis à venir pour le président français. Le président russe Vladimir Poutine a adressé, hier matin, ses félicitations à Emmanuel Macron, lui souhaitant du «succès» pour son nouveau mandat, selon le Kremlin. «Je vous souhaite sincèrement du succès dans votre action publique, ainsi qu'une bonne santé», a déclaré M. Poutine dans un télégramme. Le président chinois Xi Jinping a envoyé, hier, un message à son homologue français pour le «féliciter» de sa réélection. «Je souhaite continuer à travailler avec le président Macron pour défendre (...), comme depuis l'établissement de nos relations diplomatiques, les principes d'indépendance, de compréhension mutuelle, de clairvoyance et d'avantages mutuels», a déclaré M. Xi à la télévision chinoise CCTV. Le président américain Joe Biden a félicité M. Macron, affirmant que leurs deux pays continueraient à coopérer pour «défendre la démocratie». «Je suis impatient de poursuivre notre étroite coopération - notamment pour soutenir l'Ukraine, défendre la démocratie et contrer le changement climatique», a tweeté M. Biden, qualifiant la France de «partenaire-clé pour faire face aux défis mondiaux». Les dirigeants de l'Union européenne se sont réjouis que l'Europe puisse «compter sur la France 5 ans de plus», selon les mots du président du Conseil européen Charles Michel, qui représente les États membres. «Je me réjouis de pouvoir continuer notre excellente coopération. Ensemble, nous ferons avancer la France et l'Europe», a abondé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. «Félicitations, cher président Emmanuel Macron», a tweeté le dirigeant social-démocrate allemand Olaf Scholz: «Tes électeurs ont envoyé, aujourd'hui, un signal fort en faveur de l'Europe. Je me réjouis que nous poursuivions notre bonne collaboration!».

Affirmant que la France était l'un des alliés «les plus proches» du Royaume-Uni, le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est dit lui aussi «heureux de continuer à travailler» avec M. Macron, dans un tweet en français. «La victoire d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle française est une magnifique nouvelle pour toute l'Europe», a réagi le chef du gouvernement italien Mario Draghi. Canada: «J'ai hâte de poursuivre notre travail ensemble sur les enjeux importants pour les Canadiens et les Français - de la défense de la démocratie, à la lutte aux changements climatiques et à la croissance économique pour la classe moyenne», a déclaré le Premier ministre canadien Justin Trudeau. L'Union africaine a félicité le président Macron pour sa «brillante» réélection, appelant à poursuivre l'établissement de «relations rénovées et mutuellement avantageuses» entre la France et l'Afrique. Le Premier ministre indien Narendra Modi a tweeté, hier matin, ses «félicitations à (son) ami Emmanuel Macron». «J'ai hâte de continuer à oeuvrer ensemble pour approfondir le partenariat stratégique entre l'Inde et la France.». En Australie et sur le même réseau social, le Premier ministre Scott Morrison a salué «une autre grande expression de démocratie libérale en action en ces temps incertains». À l'ONU, le Haut commissariat aux réfugiés (HCR) a adressé ses «vives félicitations» à M. Macron: «Nous continuerons à compter sur son soutien - en France, en Europe et dans le monde - alors que les défis humanitaires et les crises des réfugiés deviennent chaque jour plus graves et complexes», a déclaré Filippo Grandi.