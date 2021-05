L’Union africaine (UA) a condamné fermement les attaques terroristes des derniers jours au Burkina Faso, Mali et Niger qui ont fait plusieurs morts, dans une déclaration publiée mardi. Le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, affirme avoir «appris avec une grande consternation les attaques terroristes de ces derniers jours contre les populations civiles à l’Est du Burkina Faso et au Mali qui ont fait des dizaines de morts et contre les Forces de défense du Niger, dont 16 ont perdu la vie». M. Faki condamne avec «la dernière énergie» ces «crimes lâches et odieux» et présente ses «sincères condoléances aux familles des victimes, aux peuples et aux gouvernements du Burkina Faso, du Mali et du Niger» tout en souhaitant prompt rétablissement aux blessés. Le président de la Commission de l’UA se «félicite des sacrifices et des efforts soutenus consentis par ces pays pour venir à bout du terrorisme» et réaffirme la «détermination de l’Union africaine, en étroite collaboration avec la CEDEAO, le G5 Sahel et tous les partenaires du Sahel, à les accompagner dans ce combat courageux qu’ils mènent».