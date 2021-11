Une manifestation pacifique a été organisée mardi dans la ville de Smara occupée pour dénoncer la politique répressive du Maroc à l'encontre descivils et militants sahraouis, demandant le départ des forces d'occupation des territoires sahraouis. Brandissant drapeaux sahraouis et pancartes, les manifestants ont réitéré le droit des Sahraouis à l'autodétermination et l'indépendance, selon l'agence de presse sahraouie SPS. «Cette manifestation a constitué un nouveau message clair des héros de l'Intifadha pour dire que la politique de répression et de tentations destinée à les isoler est vouée à l'échec, face à la détermination des Sahraouis à poursuivre leur combat», écrit-on de même source. La manifestation entre dans le cadre de la dénonciation continue de la politique répressive de l'occupant marocain visant les Sahraouis, notamment la militante Sultana Khaya et sa famille, tout en apportant le soutien et la solidarité nécessaires aux détenus politiques sahraouis dans les geôles marocaines, à leur tête ceux du groupe de Gdeim Izik.

Par ailleurs, l'Organisation nationale des retraités de l'ANP a affirmé mardi son soutien indéfectible au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, dénonçant les violations des droits de l'homme et les exactions du régime marocain qui menacent la sécurité et la stabilité des peuples de la région. Une délégation de l'Organisation nationale des retraités de l'Armée nationale populaire (ANP) s'est rendue au siège de l'ambassade de la République arabe sahraouie démocratique (RASD, pour exprimer la solidarité de l'organisation ainsi que le soutien du peuple algérien avec le peuple sahraoui dans sa lutte légitime contre l'occupant marocain et pour le recouvrement de sa souveraineté sur tous les territoires occupés. Reçu par l'ambassadeur sahraoui en Algérie, Abdelkader Talab Omar, le président de l'organisation Tamer Ghodbane a indiqué que l'Etat algérien a toujours soutenu les mouvements de libération et les peuples opprimés dans leurs lutes pour le recouvrement de leur indépendance, notamment les causes sahraouie et palestinienne.