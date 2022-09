Le Front de Salut national (FSN), une coalition de partis d'opposition en Tunisie conduite par la formation d'inspiration islamiste Ennahdha, a annoncé, hier, qu'elle va boycotter les législatives prévues le 17 décembre pour remplacer le Parlement dissous.

«Le Front de Salut national a pris une décision définitive de boycotter les prochaines élections», a déclaré lors d'une conférence de presse à Tunis, le chef du FSN, Ahmed Néjib Chebbi. Il a expliqué cette décision par le fait que les élections auraient lieu sur la base d'une loi électorale dont le président Kaïs Saïed «accapare la rédaction». Selon lui, le scrutin s'inscrirait «dans le cadre d'un coup d'État contre la légitimité constitutionnelle». Après des mois de blocages politiques, M.Saïed avait suspendu le Parlement dominé par Ennahdha et limogé le gouvernement le 25 juillet 2021 pour s'arroger les pleins pouvoirs, faisant vaciller la jeune démocratie dans le pays d'où les révoltes du Printemps arabe étaient parties en 2011. En juillet dernier, il a fait adopter lors d'un référendum largement boycotté une nouvelle Constitution lui octroyant des vastes pouvoirs, au grand dam de l'opposition.

Dans un contexte politique relativement tendu, entre d'une part les forces qui soutiennent Ennahdha et d'autre part la majorité de la population tunisienne qui appuie les initiatives du président Kaïs Saïed, le taux d'inflation toujours en tendance haussière, a atteint 8,6% fin août 2022 contre 8,2% en juillet, 8,1% en juin et 7,8% en mai, a indiqué lundi l'Institut national de la statistique (INS). Dans une note sur l'Indice des prix à la consommation pour le mois d'août 2022, la même source a expliqué cette tendance à la hausse, notamment par la flambée des prix des produits alimentaires (11,9% contre 11% en juillet), ainsi que par la hausse des prix des produits et services d'enseignement (10% contre 9,8% en juillet). Sur une année, les prix des produits manufacturés ont progressé de 8,8% suite à la hausse des prix des matériaux de construction de 9,3% et des produits de l'habillement de 10,2%, a précisé l'INS. Hors les produits alimentaires et l'énergie, le taux d'inflation est passé de 6,8% en juillet à 7,1% en août. Les prix des produits libres (non encadrés) ont évolué de 9,8% sur une année tandis que ceux des produits encadrés ont progressé de 5%.

Mais l'embellie relative du secteur du tourisme porte en elle les germes d'une amélioration graduelle de la situation économique, la plupart des établissements affichant depuis des mois complet et les activités des tour- opérators ayant atteint, selon les dernières estimations de l'observatoire tunisien spécialisé dans ce domaine, la vitesse de croisière.

En outre, la conclusion de l'accord avec le FMI, trop longtemps différé mais finalement parachevé, devrait contribuer à sortir la Tunisie d'un marasme qui aura duré plusieurs années et a été aggravé par la pandémie de Covid-19.

Au plan international, la Tunisie a salué mardi la nomination du diplomate sénégalais Abdoulaye Bathily aux postes d'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye et de chef de la mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL), rapporte l'agence de presse tunisienne, TAP. «La Tunisie a dit soutenir ce choix», indique un communiqué publié mardi par le ministère tunisien des Affaires étrangères. «Elle a réaffirmé son engagement à soutenir les efforts de l'ONU et à mener une coopération étroite avec le nouvel envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU en Libye, afin de trouver une solution politique inter-libyenne qui assure la stabilité dans ce pays frère», ajoute le communiqué.