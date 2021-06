L’opposition au Burkina Faso a réclamé la démission du Premier ministre Christophe Dabiré et du ministre de la Défense Chériff Sy, face à la montée des violences terroristes meurtrières. «Au regard du nombre de morts, de déplacés dus à l’insécurité, nous avons exigé la démission du Premier ministre et du ministre de La Défense», a déclaré samedi soir Eddie Komboigo, à l’issue d’un dialogue politique qui a réuni les partis et formations de l’opposition et de la majorité. «La majorité ne nous a pas suivis», a-t-il reconnu. «Des efforts ont été faits au niveau de l’Etat pour que la loi de programmation militaire soit bien exécutée. Malgré les acquisitions qui ont permis de renforcer les capacités de nos forces de défense et de sécurité en armement et en matériels roulants, des besoins subsistent», a souligné le président des partis de la majorité, Simon Compaoré. Le président Roch Marc Christian Kaboré s’est engagé jeudi «à mettre en oeuvre les conclusions consensuelles» qui sortiront des «débats francs, ouverts et démocratiques». Dans la nuit du 4 au 5 juin, au moins 132 personnes, selon le gouvernement, et 160, selon des sources locales, ont été tuées dans l’attaque de Solhan.