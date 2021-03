L’opposant congolais Guy-Brice Parfait Kolelas, candidat à l’élection présidentielle qui s’est tenue dimanche au Congo-Brazaville, est décédé des suites du Covid-19 lors de son évacuation sanitaire vers la France, a indiqué hier son directeur de campagne. «Il est décédé dans l’avion médicalisé. On va continuer à compter les bulletins. Il était en tête dans un certain nombre de localités», a ajouté le directeur de campagne, qui a appelé les partisans de M. Kolelas à un rassemblement hier. L’opposant avait été testé positif au Covid-19 vendredi et n’avait pu animer son dernier meeting de campagne à Brazzaville. A quelques heures du scrutin, il avait publié une vidéo pour affirmer. « Mes chers compatriotes, je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever. Allez voter pour le changement. Je ne me serais pas battu pour rien » disait-il, alité, affaibli, juste après avoir retiré un masque d’assistance respiratoire. Opposant historique, M. Kolelas, 60 ans, était le seul rival du président sortant Sasssou Nguesso, 77 ans, candidat à un nouveau mandat. Les résultats ne sont pas attendus avant plusieurs jours.