Les Nations unies ont appelé, jeudi, le mouvement Ansarullah (Houthis) à maintenir la ville de Hodeïda exempte de manifestations militaires. Dans un communiqué relayé par des médias, la Mission des Nations unies en appui à l’Accord de Hodeïda (UNMHA), exprime sa «profonde préoccupation concernant un défilé militaire qui a eu lieu dans la ville de Hodeïda jeudi, en violation de l’accord de Hodeïda».La mission assure «surveiller de près la situation» et réitère son appel aux dirigeants de mouvement houthis pour qu’«ils respectent pleinement leurs obligations en vertu de l’accord, notamment en ce qui concerne le maintien de la ville exempte de manifestations militaires». La mission souligne en outre la nécessité de «tout mettre en œuvre pour assurer la protection de la population locale à travers la pleine mise en œuvre de l’accord».Il s’agit du premier défilé militaire organisé par les Houthis dans la ville côtière de Hodeïda depuis fin 2018. La mission de l’ONU a été créée par la résolution 2452 du Conseil de sécurité, après la signature de l’accord de Stockholm en décembre 2018, entre le gouvernement yéménite et le mouvement houthi qui désarmait la ville côtière de Hodeïda (ouest), en plus d’un mécanisme d’échange de prisonniers, et un arrêt des combats à Taiz pour ouvrir ses routes (sud-ouest).