Les Nations unies sont en train d’intensifier leurs efforts pour aider le Pakistan à faire face aux fortes pluies et aux inondations qui auraient déjà tué plus de 1 000 personnes à travers le pays, a déclaré lundi un porte-parole de l’ONU. Les Nations Unies et le gouvernement pakistanais s’apprêtent à lancer un appel de fonds éclair en vue de récolter 160 millions de dollars américains. Cette somme permettrait de financer les opérations de secours immédiates et de répondre aux besoins des plus vulnérables, a indiqué Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. Cet appel a été lancé, hier, simultanément depuis Genève et Islamabad. 1/3 du Pakistan est sous les eaux et on compte plus de 1300 morts.