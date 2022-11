Les Nations unies ont exhorté, mardi, les parties au Yémen à parvenir à un accord sur le renouvellement de la trêve dans un premier temps. En réponse aux questions des journalistes, le porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU, Farhan Haq, a appelé les parties à «faire preuve d'un maximum de retenue», évoquant ce qu'il a décrit comme «des signes inquiétants de combats de temps en temps». Les habitants du Yémen souffrent depuis de nombreuses années, a déclaré Farhan, et ils ont connu une période de calme pendant la trêve, «et nous ne voulons pas que cela leur soit enlevé». Les parties concernées n'ont pas réussi à prolonger un accord de trêve au Yémen entre le gouvernement légitime et le mouvement Ansarullah (Houthis) qui a commencé le 2 avril et s'est terminé le 2 octobre.