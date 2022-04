L'ONU a démenti, ce mardi, les fausses informations colportées par des médias marocains se référant à des sources de l'armée du Makhzen concernant des propos attribués au représentant spécial pour le Sahara occidental et chef de la MINURSO, Alexander Ivanko, selon lesquels une prétendue «frappe aérienne avait touché un convoi de véhicules du Front Polisario transportant des armements» à Aïn Betili. L'ONU a reçu des éclaircissements de la MINURSO, «concernant un certain nombre de reportages dans les médias marocains suggérant que le représentant spécial Alexander Ivanko a déclaré qu'une frappe aérienne avait touché un convoi de véhicules du Front Polisario qui transportait des armements», a indiqué le porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU, Farhan Haq, assurant que «le représentant spécial n'a pas dit cela». «La MINURSO a pu se rendre sur les lieux de l'attaque présumée du 13 avril et a trouvé trois véhicules, deux camions et un véhicule léger, qui semblaient avoir été touchés par des munitions aéroportées», a-t-il ajouté, relevant que la mission onusienne «n'a pas pu confirmer de manière indépendante s'il y avait eu des victimes dans l'incident et que cette information a été dûment communiquée au Conseil de sécurité le 20 avril». Cette réplique du porte-parole adjoint du SG de l'ONU constitue un nouveau camouflet pour le royaume marocain. Il y a une semaine, le porte-parole des Nations unies, Stéphane Dujarric avait déjà démenti le contenu d'un article alléguant que l'Envoyé personnel pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, aurait «applaudi» en privé la récente annonce par l'Espagne concernant son revirement dans la question sahraouie. «Je vais réitérer ce que j'ai déjà dit, à savoir que toute déclaration sur la position de M. De Mistura ou ses activités qui n'est pas publiée par lui ou mon bureau est trop souvent une déformation des faits», avait-il déclaré.