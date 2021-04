«Chaque jour des gens disparaissaient»: à Tarhouna, une fratrie de six a longtemps fait régner la terreur, éliminant méthodiquement les opposants à leur milice, voire leurs proches. Bien que les Kaniyat aient finalement été bannis, leur ombre plane toujours sur la cité libyenne. Tarhouna, localité rurale à quelque 80 km de la capitale Tripoli: un petit groupe d'hommes afflue vers une vaste esplanade dominée au loin par une colline rocailleuse et grisâtre. Sur le flanc gauche, une dizaine d'ambulances sont postées à intervalles réguliers. En face se dresse une mosquée au ton ocre. Quelques palmiers chenus complètent le décor. Des affiches placardées sur un mur attirent aussi le regard: ils portent les noms et portraits des martyrs de Tarhouna, y compris des enfants. Comme souvent depuis l'été 2020, des habitants se retrouvent pour une prière funéraire, les vendredis, au gré des cadavres exhumés. Ce jour-là, on en dénombre treize. «Je suis le père du martyr Moaid, tué de sang-froid par la bande criminelle des Kaniyat», soupire Mohamed Amer, l'un des premiers à rejoindre la place. «Ils n'ont épargné ni enfant, ni femme, ni vieillard. (...) La plupart des fils de Tarhouna sont sous terre», poursuit ce quinquagénaire aux cheveux grisonnants. Et si «la vérité a éclaté au grand jour», «nous demandons maintenant qu'ils soient arrêtés et jugés, sinon pas de réconciliation», prévient-il.

En juin 2020, la petite ville est brusquement sortie de l'anonymat après la découverte de charniers. A l'époque, elle vient d'être reprise par le gouvernement d'union basé à Tripoli aux forces du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort d'un pouvoir rival installé dans l'est de la Libye. Depuis cette date, 140 dépouilles ont été exhumées. C'est en 2015 que la milice d'Al-Kani, également désignée comme «Kaniyat», prend le contrôle de Tarhouna. D'abord pro-GNA, elle s'associe ensuite aux pro-Haftar, qui font de Tarhouna leur base arrière dans leur tentative pour prendre la capitale à compter d'avril 2019. Durant ces années, cette milice «enlevait, détenait, torturait, tuait et faisait souvent disparaître des personnes qui s'y opposaient ou qui étaient soupçonnées de le faire», dénonce l'ONG Human Rights Watch (HRW). Selon plusieurs témoignages, ils allaient jusqu'à recourir à des «fauves» -des lions- pour semer la terrereur. «Les Kaniyat dirigeaient la ville d'une main de fer. Personne n'avait le droit de parler (...). Ils avaient des yeux partout. Il y avait les frères mais aussi leurs hommes de main, des criminels issus de toutes les tribus», se souvient Milad Mohamed Abdelgader, un vieil homme emmitouflé dans une djellaba noire. Lui est venu ce vendredi sur l'esplanade pour ses «cousins», les «martyrs Khalifa et Abdessalam». «Dieu leur rendra justice tôt ou tard», murmure le villageois avant de fondre en larmes, l'index pointé vers le ciel. Sur la place, plusieurs centaines de personnes sont rassemblées. Avant l'inhumation, les treize cadavres enveloppés dans des linceuls sont transportés sur des brancards et alignés. Les habitants récitent la prière des morts avec dévotion. Après un long silence, une voix s'élève dans un mégaphone pour demander que soit jugée «la bande criminelle terroriste Al-Kani».

Deux des frères ont été tués mais les quatre autres -dont leur chef Mohamed- sont en fuite. «A Benghazzi» (est), disent des habitants. Des mandats d'arrêt ont récemment été lancés par le parquet général de Tripoli, alors que le pays connaît une embellie politique avec la désignation d'un gouvernement unifié. En attendant, «personne n'a encore été tenu responsable», déplore Hanan Salah, chercheuse de HRW pour la Libye. «Trente-trois familles ont été liquidées», s'indigne Issa Harouda, président de l'Association libyenne des droits humains. Lui-même a perdu des proches. La fratrie «s'est entourée d'hommes de main auxquels elle a donné armes et argent, profitant du dénuement des habitants, des bédouins qui vivent de l'élevage et de l'agriculture». Dans un quartier résidentiel, de grandes villas en marbre contrastent avec la route caillouteuse qui les longe. Ici vivaient les Kani et leurs hommes de main. Elles ont été saccagées après la libération de la ville. Une maison a été dévastée par des obus, des noms de «martyrs» ont été inscrits sur sa façade. A l'intérieur, un chariot en bronze gît sur le sol. Des colonnes taillées dans le marbre sont quasi intactes. «Les Kani ont pris le contrôle de deux usines et de plusieurs commerces. Ils ont chassé les riches familles de la ville pour s'accaparer leur fortune», dit un habitant en uniforme militaire. «Ils se pavanaient dans leur pickups avec leurs fauves, ils ont terrorisé la ville. Tout ça pourquoi? Pour l'argent.»