L'Organisation de libération de la Palestine (OLP) a averti samedi que la construction de colonies sionistes occupait une «place centrale» dans les campagnes électorales des partis de droite et d'extrême droite dans l'entité sioniste. Dans un rapport spécial, le Bureau national de l'OLP pour la défense de la terre et la résistance aux colonies a déclaré que les Palestiniens considèrent l'approbation de nouveaux plans de colonisation ou la légalisation d'avant-postes existants en tant que nouvelles colonies «comme une tentative de gagner les votes des colons par l'exploitation absolue des parties prenantes». Lors de la guerre du Moyen-Orient de juin 1967, l'entité sioniste a occupé la Cisjordanie, la bande de Ghaza et El Qods-Est, tous revendiqués par les Palestiniens, et contrôle ces zones depuis lors. Plus de 700 000 colons sionistes vivent en Cisjordanie et à El Qods-Est, selon les chiffres officiels palestiniens. Les dirigeants et responsables palestiniens n'ont cessé d'avertir que le développement des colonies et la confiscation des terres palestiniennes en Cisjordanie compromettraient la solution à deux Etats.