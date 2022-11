L’Organisation de la Coopération islamique (OCI) s’est félicitée samedi soir des projets de résolution adoptés par la 4e Commission de l’Assemblée générale (AG) des Nations unies, en faveur de la cause palestinienne. L’OCI a salué les positions des pays ayant soutenu ces résolutions et souligné que celles-ci «dénotent l’appui de la communauté internationale aux droits légitimes du peuple palestinien». L’Organisation basée à Djeddah en Arabie saoudite, a appelé, en outre, la communauté internationale à «redoubler d’efforts pour mettre en place les mécanismes susceptibles de mettre en œuvre les résolutions de l’ONU en vue de mettre fin à l’occupation et permettre au peuple palestinien d’exercer ses droits légitimes notamment le droit au retour, à l’autodétermination, et à édifier son Etat indépendant sur les frontières de 1967 avec El-Qods-Est comme capitale». La 4e Commission des Nations unies, chargée des questions politiques spéciales et de la décolonisation, a adopté, à la fin des travaux de sa soixante-dix-septième session de l’AG de l’ONU, six projets de résolution en faveur de la Palestine. Entres autres projets de résolution adoptés, figurent, notamment le projet de résolution portant sur les pratiques de l’occupant sioniste affectant les droits humains du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris El Qods-Est, celui portant sur les colonies de l’entité sioniste dans le territoire palestinien occupé, y compris El Qods-Est, ainsi que trois projets de texte consacrés aux opérations de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).