L'Organisation de la coopération islamique (OCI), qui a convoqué dimanche une réunion d'urgence virtuelle de ses ministres des Affaires étrangères, a condamné les attaques de l'entité sioniste contre les Palestiniens, et a exhorté la communauté internationale à agir immédiatement pour faire cesser les opérations militaires de l'entité sioniste. Cette réunion s'est tenue à la demande de l'Arabie saoudite, a rapporté l'agence de presse officielle saoudienne. Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal ben Farhan ben Abdullah, a présidé la réunion. Il a attiré l'attention sur les violations flagrantes du caractère sacré des sanctuaires islamiques par l'entité sioniste, sur les attaques commises contre les fidèles et les civils palestiniens, ainsi que sur les violations israéliennes de toutes les résolutions internationales, a indiqué l'agence de presse. Le prince a réaffirmé le rejet par l'Arabie saoudite des mesures et des projets provocateurs de l'entité sioniste visant à expulser de force les Palestiniens de leurs maisons à El-Qods Est et à les soumettre à la souveraineté de l'entité sioniste. Il a également condamné les opérations militaires qui se sont soldées par des victimes civiles, y compris des femmes et des enfants innocents.

Le chef de la diplomatie saoudienne a appelé la communauté internationale à prendre immédiatement des mesures d'urgence pour faire cesser les opérations militaires, acheminer de l'aide humanitaire, apporter des soins aux blessés, et s'efforcer de relancer des négociations visant à instaurer une paix basée sur une solution à deux Etats qui soit conforme au droit international et à l'Initiative de paix arabe. Le secrétaire général de l'OCI Youssef ben Ahmed Al-Othaimeen a déclaré que les mesures prises par l'entité sioniste n'aidaient pas le processus de paix à progresser, mais ruinaient au contraire les efforts sincères déployés en vue de parvenir à une solution juste, globale et durable. Il a réaffirmé la solidarité de l'OCI avec le peuple palestinien dans ses efforts pour se doter d'un Etat correspondant aux frontières de 1967 et avec El-Qods Est comme capitale. Le ministre palestinien des Affaires étrangères Riyad Al-Maliki a pour sa part exhorté les ministres des Affaires étrangères de l'OCI à former un front international pour s'opposer aux crimes de l'entité sioniste et à l'escalade de la violence contre les Palestiniens. Il les a également appelés à prendre des mesures contre ce qu'il a décrit comme «les attaques de I'entité sioniste contre les Arabes, les musulmans et tous les peuples libres du monde» auprès du Conseil de sécurité, de l'Assemblée générale et du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, ainsi qu'auprès des tribunaux internationaux.