Le directeur du Conseil national palestinien, Rawhi Fatouh a évoqué mardi «une guerre ouverte» menée par l'occupant sioniste à l'encontre du peuple palestinien, ses droits et ses sites religieux chrétiens et islamiques, particulièrement la Mosquée Al-Aqsa. Lors d'une réunion via la plate-forme de conférence vidéo en ligne, Zoom, M. Fatouh a examiné la situation en Palestine avec les membres du Conseil national qui se trouvent en Jordanie, selon l'agence palestinienne de presse, Wafa. La Jordanie a réitéré son soutien à la question palestinienne et ses droits, notamment le droit à l'autodétermination, le retour des réfugiés et l'établissement de l'État de Palestine, avec El-Qods comme capitale, a ajouté Wafa. La récente escalade sioniste contre les fidèles de la Mosquée Al-Aqsa, notamment au mois de Ramadhan, s'est soldée par la blessure de plus de 160 Palestiniens et l'arrestation de dizaines d'entre eux. Ces violations, qui ont suscité une large condamnation internationale, sont perçues par les autorités palestiniennes comme une «déclaration de guerre» contre le peuple palestinien.