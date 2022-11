L'Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) a publié, hier, un guide sur les règles et les procédures de la campagne législative du 17 décembre 2022. Le guide définit le cadre juridique de la campagne et met l'accent sur les principes à respecter durant cette même campagne, à savoir l'impartialité et l'égalité des chances. Par la même occasion, il est rappelé que tout sécuritaire ou militaire qui prend part aux activités de la campagne risque d'être révoqué en vertu d'une décision du Conseil d'honneur ou du Conseil de discipline. Depuis que la campagne électorale a démarré, voici cinq jours, les Tunisiens semblent encore assoupis par les effets de la crise socio-économique que traverse le pays depuis bientôt trois ans. Le contexte est, en outre, aggravé par le différend qui oppose l'Instance supérieure indépendante des élections (Isie) à la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica) qui se livrent une guerre de compétence à tel point que bien malin sera celui qui pourra dire si c'est l'Isie ou la Haica qui organise, contrôle et supervise l'ensemble de l'opération électorale. En fait, la Haica est censée exercer ses compétences dans le domaine de la supervision des couvertures médiatiques, ce qui l'a conduit à fixer dans un communiqué les sanctions à l'encontre des médias qui enfreindraient les normes. Une initiative critiquée et rejetée par l'Isie qui n'a pas été «consultée» et n'a donc pas donné son «aval». D'où une confusion des rôles et des prérogatives qui laissent perplexes les médias et donnent un air d'amateurisme à la campagne, puisque nul ne sait si les dépassements seront sanctionnés selon les conditions stipulées par l'Isie ou la Haica. Selon le vice-président de l'Isie, magistrat administratif, Maher Jedidi, l'Isie «bénéficie, conformément aux dispositions de la loi électorale de 2014, de la gouvernance totale, complète et exclusive de l'opération durant toutes ses étapes». Mais ladite loi a été revue par le président Kaïs Saïed et c'est donc le paramètre qui va tout changer.