Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections en Tunisie(ISIE), Farouk Bouasker, a déclaré que le conseil de l’instance est soucieux de garantir une campagne électorale sûre, intègre et équitable, rapporte l’agence de presse TAP. « Nous allons traiter avec sérieux les dossiers relatifs aux crimes électoraux et coordonnerons efficacement avec la police judiciaire et le ministère public à cet effet», a-t-il dit dans son allocution à l’ouverture d’une session de formation organisée par l’ISIE au profit d’un certain nombre de cadres du ministère de l’Intérieur. Cette session de formation axée sur le thème «la campagne électorale et les crimes électoraux» se déroule au Centre de Formation des formateurs et d’Innovation pédagogique.