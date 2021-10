Le Vietnam a réitéré sa position de principe soutenant le règlement du conflit au Sahara occidental par le biais de négociations pacifiques entre les parties, garantes du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, a rapporté jeudi l'agence de presse VNA. S'exprimant, mercredi dernier, lors des discussions au Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation au Sahara occidental, Nguyen Phuong Tra, Représentante permanente adjointe du Vietnam auprès de l'ONU a «réitéré la position de principe du Vietnam consistant à soutenir le règlement de la question du Sahara occidental par le biais de négociations pacifiques entre les parties concernées conformément au droit international et aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU (CSNU)», selon VNA.

«Le Vietnam souligne l'importance de rechercher une solution juste, durable et mutuellement acceptable par toutes les parties, garantissant le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, conformément aux principes et objectifs de la Charte des Nations unies pour la paix, la coopération et le développement dans la région», a encore souligné la diplomate vietnamienne. Elle a, par ailleurs, salué la nomination de Staffan de Mistura comme nouvel envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental et d'Alexander Ivanko en tant que Représentant spécial du secrétaire général pour le territoire occupé et chef de la MINURSO. Mme Nguyen Phuong Tra a appelé dans ce contexte les parties concernées à considérer la nomination de ces deux envoyés spéciaux «comme une nouvelle motivation pour le processus politique dans la région» et à «faire preuve d'une étroite coordination avec les deux responsables pour reprendre le dialogue et mettre fin au conflit» au Sahara occidental, occupé par le Maroc depuis 1975. Inscrit depuis 1966 à la liste des territoires non autonomes, et donc éligible à l'application de la résolution 1514 de l'Assemblée générale de l'ONU portant déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux, le Sahara occidental est la dernière colonie en Afrique, occupé depuis 1975 par le Maroc, soutenu par la France. Par ailleurs, la représentante permanente de l'Irlande auprès des Nations unies, Geraldine Byrne Nason, a souligné mercredi la nécessité de reprendre le dialogue politique entre le Maroc et le front Polisario pour parvenir à une solution juste et durable à la question du Sahara occidental. «Il existe désormais une opportunité pour l'Envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU d'encourager les deux parties à dialoguer, à s'asseoir autour d'une table et parvenir à une solution juste et durable à un problème qui a duré des décennies», a indiqué la diplomate irlandaise dans une déclaration à la presse. Elle s'exprimait à l'occasion du premier briefing tenu par le Représentant spécial du SG pour le Sahara occidental et chef de la Minurso, Alexander Ivanko, depuis sa nomination le 24 août dernier. «Nous espérons que les conditions soient favorables pour qu'il y ait un dialogue politique à même d'aboutir enfin à une solution à ce conflit», a-t-elle poursuivi. Mme Byrne Nason a, par ailleurs, exprimé son inquiétude quant à la situation humanitaire prévalant dans les territoires sahraouis occupés ainsi que celle des droits de l'Homme, soulignant qu'elles figuraient parmi les grandes préoccupations de son pays.