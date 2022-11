L'Iran rejette le projet de résolution présenté mardi soir à l'AIEA par les Etats-Unis et trois pays européens qui dénoncent le manque de coopération de Téhéran dans le dossier nucléaire, a affirmé, hier, le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (OIEA). «Ils (ces pays) ont rédigé une résolution et apporté des documents dont ils savent eux-mêmes qu'ils ne sont pas vrais et qu'ils sont rejetés par la République islamique», a affirmé Mohammad Eslami, cité par l'agence officielle Irna. Les Etats-Unis et leurs alliés, «qui multiplient les sanctions» contre l'Iran, sont habitués à «adopter une politique de pression maximale et répandre des accusations contre la République islamique, a-t-il ajouté. Par ailleurs, M. Eslami a affirmé qu'aucune visite de représentants iraniens à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) n'était à l'ordre du jour «pour le moment». Les Etats-Unis et les trois pays européens parties à l'accord sur le nucléaire iranien (Royaume-Uni, France et Allemagne) conclu en 2015 ont soumis mardi soir à l'AIEA une nouvelle résolution dénonçant le manque de coopération de Téhéran, selon des sources diplomatiques.