Les pourparlers entre l'Iran et l'Arabie saoudite, poids lourds rivaux au Moyen-Orient, ont abouti à de «sérieux progrès» sur le dossier sécuritaire du Golfe, a indiqué un responsable iranien, cité jeudi par l'agence officielle Irna. Lancés sous la présidence de Hassan Rohani et rendues publiques pour la première fois en avril, les discussions se sont poursuivies après la prise de fonction, en août, de Ebrahim Raïssi, selon le porte-parole de la diplomatie iranienne, Saïd Khatibzadeh. L'Iran et l'Arabie saoudite, dont les relations diplomatiques sont rompues depuis janvier 2016, s'accusent de déstabiliser le Moyen-Orient. «De sérieux progrès ont été faits au sujet de la sécurité dans le Golfe», a déclaré M. Khatibzadeh devant des journalistes à New York, lors de l'AG de l'ONU. Il a qualifié de «bonnes» ces discussions et appelé à régler les problèmes de la région, sans ingérence étrangère. «L'Iran est un pays voisin. Nous espérons que nos pourparlers aboutiront à des résultats tangibles qui permettraient d'établir la confiance» et de relancer «la coopération» bilatérale, a déclaré le roi saoudien Salmane, à l'AG de l'ONU mercredi.