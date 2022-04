Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a déclaré lundi que l'Iran ne reconnaissait pas les «sanctions unilatérales» contre la Russie, a rapporté l'agence de presse officielle IRNA. En tant que pays visé par des sanctions unilatérales depuis de nombreuses années, l'Iran ne peut pas reconnaître des sanctions et embargos similaires contre d'autres pays, a-t-il souligné, lors d'une conférence de presse. Affirmant par ailleurs que l'Iran n'est pas partisan de la guerre, le porte-parole a appelé au dialogue et à la diplomatie pour mettre fin à la crise russo-ukrainienne. Il a également rappelé que les Etats-Unis avaient envahi l'Irak «sur la base d'un mensonge», et qu'aucun pays n'avait alors sanctionné Washington. «Les Etats-Unis ne peuvent pas être la police, le juge, le jury et tout, dans le monde», a affirmé le porte-parole.