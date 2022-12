Le ministère iranien des Affaires étrangères a affirmé que son pays faisait preuve «de la plus grande retenue face aux émeutes» en réponse aux réactions indignées de pays européens après la première exécution d’un homme impliqué dans le mouvement de contestation. L’Iran est le théâtre de manifestations déclenchées par la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, une Iranienne d’origine kurde de 22 ans décédée après son arrestation par la police des mœurs pour infraction au code vestimentaire de la République islamique. Les autorités, qui dénoncent des émeutes, ont fait état de plus de 200 morts et arrêté des milliers de personnes, parmi lesquelles 11 ont été condamnées à mort. Pour la première fois jeudi, un homme de 23 ans condamné à la peine capitale pour son implication dans les manifestations a été pendu. Des ONG ont mis en garde contre de nouvelles exécutions prochainement. « L’Iran a fait preuve de la plus grande retenue», a affirmé le ministère dans un communiqué publié jeudi soir. « Contrairement à de nombreux régimes occidentaux qui répriment violemment, même les manifestants pacifiques, l’Iran a utilisé des méthodes antiémeute mesurées (...) Il en va de même pour le processus judiciaire basé sur (...) l’équité», ajoute-t-il. Dénonçant des «agressions armées» et «actes de vandalisme», le ministère a souligné que la sécurité publique était «une ligne rouge». « Au lieu de proférer des mensonges aux motivations politiques, l’Occident devrait cesser d’héberger, de soutenir et d’encourager les terroristes», ajoute le ministère. Téhéran accuse régulièrement les Etats-Unis et leurs alliés occidentaux d’être les instigateurs de ce mouvement de protestation, considérant comme terroristes des opposants iraniens réfugiés dans ces pays.