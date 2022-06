Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Nasser Kanani a déclaré lundi que l'équipe de négociation iranienne arrive à Doha, la capitale du Qatar, pour des pourparlers visant à relancer l'accord sur le nucléaire iranien, selon l'agence de presse officielle IRNA. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Ali Bagheri Kani continuera à diriger l'équipe de négociation iranienne, a ajouté Kanani. Un peu plus tôt lundi, le ministère a déclaré que les prochaines négociations se tiendront toujours de manière indirecte avec les Etats-Unis, et seront facilitées par l'Union européenne (UE). Robert Malley, envoyé spécial des Etats-Unis pour l'Iran, devait arriver à Doha lundi, selon les médias occidentaux. L'Iran et l'UE avaient déjà annoncé samedi que les pourparlers sur la relance de l'accord sur le nucléaire de 2015, officiellement connu sous le nom de Plan d'action global conjoint (JCPOA), reprendront dans les prochains jours. Les pourparlers sur la relance du JCPOA ont débuté en avril 2021 à Vienne, mais sont suspendus depuis mars en raison de divergences politiques entre Téhéran et Washington.