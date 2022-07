Le premier vice-président iranien, Mohammad Mokhber a déclaré jeudi que l’Iran attachait une grande importance à la sécurité, à l’indépendance et à l’intégrité territoriale de la Syrie, a rapporté l’agence de presse officielle IRNA. Il a fait ces remarques lors d’une rencontre avec le ministre syrien des Affaires étrangères Fayçal Mekdad, décrivant l’intégrité territoriale de la Syrie comme une préoccupation constante pour l’Iran. Il a également exhorté à développer une coopération totale avec la Syrie, soulignant la nécessité de lever les obstacles aux relations économiques bilatérales dans tous les domaines, y compris les secteurs privés. De son côté, Mekdad a qualifié les sanctions économiques américaines et leur hégémonie contre la Syrie et l’Iran de «terrorisme économique». Mekdad est arrivé mardi soir à Téhéran, où il a rencontré de hauts responsables iraniens et a été informé des décisions du sommet trilatéral des présidents iranien, russe et turc, dirigeants des pays garants du processus d’Astana lancé en 2017 pour la paix en Syrie.