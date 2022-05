L'Iran a promis au Nicaragua de lui fournir du carburant, participer à des recherches de pétrole et étudier la possibilité d'investir dans une raffinerie afin de «neutraliser les agressions et les sanctions» américaines et européennes, au terme d'une visite d'une délégation gouvernementale iranienne. «Nous ferons tous nos efforts pour garantir la livraison de carburant au Nicaragua», a déclaré le ministre iranien du Pétrole, Javad Owji, dont les propos étaient traduits en espagnol lors d'une cérémonie retransmise en direct. Le Nicaragua s'approvisionne en carburants auprès du Venezuela, son allié actuellement en proie à une crise économique et sociale. La crise en Ukraine a fait grimper les prix des carburants et les sanctions américaines compliquent certaines de ses transactions. Durant la visite de la délégation iranienne «ont été abordés des thèmes cruciaux liés au pétrole», avec des projets «pétrochimiques, pétrolifères ainsi que la construction, l'amélioration et la modernisation de raffineries et le développement de la production dans des champs de pétrole et de gaz», a expliqué le président nicaraguayen Daniel Ortega. Les deux gouvernements ont signé un accord pour le développement des échanges pétroliers et un contrat pour la fourniture de produits dérivés du pétrole d'un montant non précisé. Owi a dit espérer la poursuite de ce projet avec «un investissement partagé entre