L’ambassadeur de Russie en Chine, Andreï Denissov, a affirmé, hier, qu’à l’heure actuelle «l’interaction» entre la Russie et la Chine sur la scène internationale, «était devenue encore plus étroite». S’exprimant lors d’une réception officielle à l’occasion de la Journée de la Russie à Pékin, M.Denissov, cité par l’agence de presse russe, TASS, a affirmé aussi que les dirigeants russe et chinois «ont réussi à construire un modèle unique de relations interétatiques». Rappelant que le président russe Vladimir Poutine s’était rendu en Chine en février dernier, le diplomate russe a souligné que le dialogue politique bilatéral et la coopération pratique continuaient de se développer activement, malgré l’impact de la pandémie. « Malgré l’énorme pression extérieure, la Fédération de Russie fait face avec confiance aux défis. Nous sommes ouverts au dialogue avec tous les partenaires sur la base de l’égalité et du respect mutuels, du respect du principe de sécurité égale et indivisible», a poursuivi le diplomate russe. «Le bon voisinage, l’amitié et la coopération sont notre objectif et notre force», a-t-il conclu.