L’Exécutif irakien et les principaux partis sont convenus lundi, lors d’une nouvelle session du «Dialogue national», de s’employer à organiser des élections législatives anticipées pour mettre un terme à la crise politique en Irak, pays toujours sans nouveau Premier ministre, ni nouveau gouvernement depuis le scrutin d’octobre 2021. La crise a dégénéré le 29 août lorsque des affrontements ont secoué Baghdad pendant 24 heures faisant au moins 30 morts et près de 600 blessés. Les combats ont démarré après que le leader chiite Moqtada Sadr a annoncé son «retrait définitif» de la politique. Moqtada Sadr veut la dissolution du Parlement et des législatives anticipées. Mais ses rivaux veulent former le gouvernement, puis appeler les Irakiens aux urnes. Lundi, lors d’une deuxième session du «Dialogue national» mis en place par l’actuel Premier ministre Moustafa al-Kazimi, les partis politiques irakiens se sont accordés sur le fait de «créer un comité technique comprenant les différentes forces politiques (...), afin de surmonter les différends et dans le but de s’acheminer vers des élections législatives», ont-ils indiqué dans un communiqué. Mais avant que des législatives ne soient organisées, le Parlement doit d’abord être dissous. Or, une dissolution ne peut être actée que par un vote des députés à la majorité absolue, selon la Constitution.