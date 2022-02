L’ex-président du Mozambique Armando Guebuza a défendu jeudi, au procès du scandale de corruption de la «dette cachée», la décision de contracter secrètement d’énormes emprunts bancaires. En 2013 et 2014, trois entreprises publiques avaient emprunté en secret deux milliards de dollars (1,76 milliard d’euros) auprès de banques internationales pour financer des navires de pêche et des patrouilleurs militaires. La révélation en 2016 de cette dette publique secrète avait conduit les bailleurs internationaux, dont le FMI, à se retirer du pays. Privé de financement international, le Mozambique, ancienne colonie portugaise, a fait défaut sur sa dette et sa monnaie, le metical, s’est effondrée, provoquant la plus grave crise financière depuis son indépendance, en 1975. Un audit indépendant a révélé que, sur les sommes empruntées, 500 millions de dollars avaient été détournés et restent introuvables.»La décision de chercher des fonds a été prise par moi», a déclaré à la barre M. Guebuza, âgé de 79 ans. L’ancien président n’est pas inculpé dans cette affaire mais son fils aîné, Ndambi Guebuza, compte parmi les 19 accusés, tous proches du pouvoir de l’époque, jugés pour chantage, faux, détournement de fonds et blanchiment.