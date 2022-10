Pas assez efficaces selon certains, contre-productives selon d'autres, les sanctions occidentales contre la Russie, depuis le début de son opération spéciale en Ukraine en février dernier ont déjà entraîné de graves bouleversements sur l'échiquier mondial, tant géostratégique qu'économique. Engagée dans le bras de fer qui se joue entre Washington et Moscou, l'Union européenne dont les dirigeants semblent de moins en moins en phase avec leur peuple et dont beaucoup sont tributaires de conflits d'intérêts dès lors qu'ils cachent des liens conséquents avec les grands groupes et autres majors internationaux joue une partition «suicidaire» qui porte en elle les germes d'un raz de marée de l'extrême droite dans un avenir proche. Il faut dire que jamais depuis la crise de 1929, le monde n'a connu un tel bouleversement dû à tout un arsenal de sanctions décrétées par les Etats-Unis et appliquées aussitôt par les Européens qui ont tôt fait d'y ajouter leur propre salive, au point que le Vieux Continent se découvre, aujourd'hui, le vrai dindon de la farce. Or la Russie n'est ni l'Italie ni le Japon de 1939-45. Il s'agit d'un pays continent exportateur mondial de pétrole et de gaz ainsi que de nombreux autres produits stratégiques dont les céréales, les engrais et autres matériaux essentiels dans bien des domaines. D'où l'effet boomerang des sanctions qui avaient pour but de briser l'élan militaire de la Russie en tentant de saccager son économie. L'ampleur des répercussions sur toute une chaîne des échanges internationaux ainsi que sur le commerce mondial énergétique devrait à elle seule ramener à la raison non pas Washington qui a de quoi se suffire largement à lui-même mais l'UE dont il s'avère de plus en plus qu'elle est bien un géant aux pieds d'argile. Ses principales capitales ont beau s'efforcer de cacher leur désarroi mais les annonces de «nouvelles sanctions» contre la Russie cadrent très mal avec la colère grandissante des peuples qui se découvrent floués et relèvent clairement de la fuite en avant. Huit mois après le lancement de l'opération spéciale, la Russie ne semble guère ébranlée par l'incroyable profusion des sanctions imposées par 38 gouvernements d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie auxquelles s'ajoutent les mesures sélectives d'une armada d'entreprises et de banques internationales. Au contraire, ces décisions «draconiennes» ont renforcé le potentiel économique russe qui, il est vrai, a trouvé une autre zone de déploiement et promet du même coup un nouvel ordre mondial. Quant à la récente attaque contre les gazoducs Nord Stream 1 et 2, adossée à de nouvelles sanctions européennes et américaines, on peut être sceptique sur son impact réel, sinon l'aggravation évidente des conséquences énergétiques pour une Europe en proie à de nouveaux démons. Si les sanctions décrétées par le passé contre des économies moindres comme Cuba ou l'Iran ont paru avoir quelque incidence, celles visant la Russie ont obligatoirement un effet dévastateur sur l'économie mondiale tout entière et grèvent le commerce international de l'énergie, de l'agriculture et des métaux. Quand on considère l'intégration généralisée des principaux acteurs du marché mondial, il est évident que les conséquences de ce déséquilibre, aussi calculé soit-il, vont avoir d'incalculables conséquences sur l'économie mondiale et, bien sûr, celle des pays en développement qui n'ont nul besoin d'un tel désordre, annonciateur d'un véritable chaos.