Le gouvernement éthiopien a mis en garde vendredi certaines entités occidentales contre des allégations d’atrocités, qu’elle a qualifiées d’«irresponsables». Dans un communiqué, le service de communication du gouvernement éthiopien a condamné ces allégations irresponsables d’atrocités, qui s’inscrivent dans le cadre d’«un programme politique sinistre». «Le gouvernement éthiopien ne saurait tolérer davantage les mensonges diffamatoires répandus contre l’Ethiopie par diverses entités occidentales», souligne le communiqué. Qualifiant ces allégations de «honteuses», il a déclaré que ces institutions ne faisaient que reproduire la propagande irresponsable des rebelles du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF). « Il est regrettable que peu d’institutions de renom aient pu résister à cette campagne orchestrée contre l’Ethiopie. Certaines pourraient être leurrées en croyant à cette diffamation contre l’Ethiopie et certaines partagent l’intention d’utiliser ces allégations pour forcer l’Ethiopie à se soumettre», ajoute le communiqué. « Certains responsables occidentaux admettent ouvertement qu’ils ont encouragé ce genre de rhétorique parce que l’Ethiopie a refusé de céder à leurs instructions». « Le train d’accusations et de calomnies» ne changera pas les faits sur le terrain, dit-il. Il a en outre noté que la situation l’a forcé «à peser ses options et à considérer ses relations avec certains Etats et entités qui portent des accusations non fondées et politiquement motivées d’une telle gravité contre le pays».