La ministre soudanaise des Affaires étrangères, Maryam Al-Sadiq Al-Mahdi a reproché, lundi, à l'Ethiopie de «porter atteinte aux relations du voisinage» suite au deuxième remplissage prévu du barrage de la Renaissance. Al-Mahdi a déclaré, dans un bref communiqué, que «les Ethiopiens ont attaqué le Soudan et porté atteinte aux relations de voisinage à travers le remplissage du barrage», en juillet dernier. «Aujourd'hui, 20 millions de Soudanais et la sécurité nationale du Soudan sont sous la menace, après l'annonce de leur mise en oeuvre du deuxième remplissage, prévu pour juillet prochain», a-t-elle martelé. La veille, le Soudan a appelé à l'organisation d'un sommet des chefs d'Etats et de gouvernements africains pour parvenir à un accord sur le barrage de la Renaissance. Il a présenté aux ambassadeurs africains une série de recommandations pour faire avancer les négociations, à savoir «la tenue d'un sommet rassemblant des chefs d'Etats et de gouvernements africains dès que possible pour renouveler l'engagement politique des parties aux négociations sur le barrage de la Renaissance afin de parvenir à un accord». Le Soudan a également suggéré «la désignation d'experts de l'Union africaine pour trouver des solutions adéquates et présenter des projets de textes alternatifs à l'accord entre les trois pays». Dimanche, le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed a renouvelé la position de son pays quant à un deuxième remplissage du barrage.