Les Etats-Unis ont été informés de la décision israélienne de mettre six ONG palestiniennes sur sa liste d’«organisations terroristes», a assuré samedi un responsable de l’Etat hébreu, après que les Américains ont émis des critiques sur le sujet. Le ministère israélien de la Défense a annoncé vendredi avoir ajouté six ONG palestiniennes, dont des organisations de défense des droits humains, sur sa liste des «organisations terroristes», car liées, selon lui, au Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), groupe armé palestinien. La décision sioniste a été vivement critiquée par l’Autorité palestinienne et des organisations internationales, tandis que les Etats-Unis ont affirmé qu’ils «allaient consulter leurs partenaires israéliens pour obtenir plus d’informations «.»Le gouvernement israélien ne nous a pas prévenus», a déclaré vendredi le porte-parole du Département d’Etat américain Ned Price.