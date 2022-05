L’envoyé spécial des Nations unies pour le Yémen, Hans Grundberg, a appelé mercredi les parties belligérantes du pays à renouveler la trêve de deux mois en cours, qui devrait expirer le 2 juin. « Nous avons vu les avantages tangibles que la trêve a apportés jusqu’à présent dans la vie quotidienne des Yéménites. Les parties doivent renouveler la trêve afin d’étendre et de consolider ces avantages pour le peuple yéménite qui a souffert de plus de sept ans de guerre», a déclaré Grundberg dans un communiqué écrit. « La trêve a présenté une fenêtre d’opportunité pour rompre avec la violence ainsi que les souffrances du passé et avancer vers un avenir pacifique au Yémen», a indiqué l’envoyé de l’ONU, exhortant les parties belligérantes yéménites à «saisir cette opportunité». Des représentants du gouvernement yéménite et des Houthis ont entamé des négociations, sous les auspices de l’ONU à Amman, en Jordanie, afin de discuter de la levée du siège de la ville de Taïz, dernière condition majeure à remplir de l’accord conclu par les parties avant la trêve, le 2 avril.