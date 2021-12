L'envoyé de l'ONU au Moyen-Orient, Tor Wennesland, a appelé la communauté internationale à agir rapidement pour éviter une nouvelle escalade de violence entre Israéliens et Palestiniens.»Je souligne à nouveau l'importance des efforts concertés des parties pour calmer les choses sur le terrain. Je crains que si nous n'agissons pas rapidement et de manière décisive, nous risquons de plonger dans une nouvelle escalade meurtrière de violence», a déclaré le Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland, lors d'une réunion du Conseil de sécurité. Selon lui, «les récents développements sur le terrain sont préoccupants». Il a estimé qu'il fallait «une approche coordonnée pour encourager toutes les parties à mettre en oeuvre des changements de politique et des réformes, à traiter rapidement et en parallèle les principaux facteurs de conflit - en Cisjordanie, y compris El Qods-Est, Ghaza et ceux auxquels fait face l'Autorité palestinienne - et à rétablir un horizon politique qui aidera à arrêter le cycle sans fin de la gestion des crises et revenir vers des négociations significatives pour mettre fin à l'occupation et résoudre le conflit». L'envoyé de l'ONU a noté qu'en Cisjordanie «une grave crise budgétaire et économique menace la stabilité des institutions palestiniennes». «Dans le même temps, la violence continue et les mesures unilatérales, y compris l'expansion des colonies israéliennes et les démolitions, continuent d'exacerber les tensions, d'alimenter le désespoir, d'éroder la position de l'Autorité palestinienne et de réduire davantage la perspective d'un retour à des négociations significatives», a-t-il dit.»A Ghaza, la fragile cessation des hostilités continue de tenir, mais de nouvelles mesures sont nécessaires de la part de toutes les parties pour garantir une solution durable qui permette en fin de compte un retour des institutions légitimes du Gouvernement palestinien dans la bande (de Ghaza), a-t-il ajouté.