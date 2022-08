Le ministère palestinien des Affaires étrangères et des Expatriés a indiqué, hier, que la mosquée Al-Aqsa fait l'objet d'une agression sioniste continue à travers des mesures d'occupation visant à l'isoler de son environnement et à l'assiéger. Le ministère des Affaires étrangères et des Expatriés a déclaré que «la mosquée Al-Aqsa fait l'objet d'une agression sioniste continue à travers des mesures d'occupation visant à l'isoler de son environnement et à l'assiéger en empêchant les citoyens palestiniens de diverses manières d'y accéder et de les priver d'y prier, et d'imposer davantage de restrictions, de barrières et de punitions collectives qui réduisent le nombre de personnes pouvant y entrer».

Le ministère des Affaires étrangères a ajouté dans un communiqué de presse que «les autorités sionistes continuent de mettre en oeuvre leurs plans contre Al-Aqsa dans le but de perpétuer son héritage temporel, et la diviser dans l'espace, sinon de la démolir complètement et de construire ‘'le prétendu temple'' à sa place». La diplomatie a souligné que «ces mesures s'accompagnent d'une campagne acharnée lancée par les autorités sionistes contre le Département des dotations islamiques, ses hommes et ses institutions, dans le but de lui retirer et de lui voler ses pouvoirs et de l'empêcher d'exercer ses diverses tâches envers la mosquée Al-Aqsa».

Elle a souligné que «ce qui se passe dans la mosquée Al-Aqsa est soumise fait partie intégrante de ce à quoi est soumise toute la ville sainte en termes de judaïsation et d'approfondissement des opérations de colonisation, de modification de ses caractéristiques et de son identité civilisationnelle chrétienne et islamique, de modification de ses caractéristiques et d'essais créer de nouveaux faits imposés par la force de l'occupation, conformément aux ambitions de l'occupation, le colonialisme et ses récits talmudiques». Elle a souligné qu'El Qods-Est est «une partie inséparable du territoire palestinien occupé conformément aux résolutions de la légitimité internationale, et que ce que fait l'occupation en termes d'opérations et de mesures coloniales de judaïsation est essentiellement invalide». Le ministère des Affaires étrangères a affirmé que «la protection internationale d'El Qods et de ses lieux saints, dont le plus important est la mosquée Al-Aqsa, en tant que capitale de l'État de Palestine, est la principale porte d'entrée pour protéger la solution à deux États et le processus de paix dans son ensemble.

Hier encore, des dizaines de colons juifs ont pris d'assaut la Mosquée Al-Aqsa, sous une haute protection des forces d'occupation sioniste, a rapporté l'agence palestinienne de presse, Wafa.

Ces assauts sont devenus quotidiens depuis de nombreuses semaines et se déroulent systématiquement sous la protection des forces d'occupation sionistes. Selon Wafa, les colons juifs ont envahi les esplanades de la Mosquée sainte, procédant à des rituels talmudiques, et des marches de provocation. L'occupation sioniste tente d'empêcher les Palestiniens de pratiquer leur droit de culte alors que les colons juifs sont conduits à pratiquer librement les rituels talmudiques. À noter que plus de 34000 colons juifs ont envahi la mosquée sainte en 2021, selon l'agence de presse.