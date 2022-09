Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a accusé vendredi à la tribune de l'ONU l'entité sioniste de ne pas «croire à la paix» et de mettre à mal la solution à deux Etats, un discours dénoncé par le représentant de cette entité. S'exprimant devant l'Assemblée générale de l'ONU, le dirigeant palestinien de 87 ans a estimé qu'Israël mettait à mal «de façon préméditée et délibérée la solution à deux Etats» et agissait en «toute impunité» dans les territoires occupés. «Cela prouve sans équivoque qu'Israël ne croit pas à la paix. Il veut imposer le statu quo par la force et l'agression. Nous n'avons donc plus de partenaire israélien à qui parler», a-t-il affirmé. Il a souligné que l'Etat hébreu menait une campagne de colonisation dans les territoires palestiniens et laissait une «totale liberté» à son armée de tuer ou d'user excessivement de la force contre les Palestiniens. «Voici la vérité: c'est un régime d'apartheid», a-t-il dit en exigeant qu'il rende des comptes pour «ses massacres» et accusant la communauté internationale de «protéger» l'Etat hébreu. Le dirigeant palestinien a encore réitéré son appel à ce qu'il soit traduit devant la Cour pénale internationale. La veille, à la tribune de l'ONU, le Premier ministre sioniste Yaïr Lapid avait affirmé qu'«une grande majorité de la population israélienne soutient cette vision de la solution à deux Etats et je suis l'un d'eux. Nous n'avons qu'une condition: qu'un futur Etat palestinien soit pacifique». Dans son discours mercredi à l'ONU, le président américain Joe Biden avait lui aussi réitéré son soutien à la création d'un Etat palestinien mais sans annoncer d'initiative particulière pour relancer les négociations. Les négociations de paix israélo-palestiniennes sont au point mort depuis 2014 tandis que la colonisation des territoires palestiniens occupés s'intensifie de plus en plus, marquée par des attaques meurtrières contre les Palestiniens, femmes et enfants compris.