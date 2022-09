Les forces de l'occupation sioniste menaient, hier, une campagne d'arrestations dans les différentes régions d'El-Qods occupée et de Cisjordanie, rapportent des médias locaux. «Pas moins de 7 jeunes Palestiniens ont été arrêtés ce matin, dont deux à El-Qods occupée, deux autres à Ramallah, un à Bethléem et deux à Jénine», ont précisé les mêmes sources, soulignant que plusieurs biens appartenant aux jeunes arrêtés ont été saisis au cours des perquisitions à leurs domiciles respectives. Il est à noter que les campagnes d'arrestation de jeunes palestiniens sont fréquentes dans ces régions où l'occupant sioniste recourt également à l'agression et l'intimidation des citoyens, dont les enfants et les femmes, indiquent les médias palestiniens.