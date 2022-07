Le porte-parole de la Présidence palestinienne, Nabil Abou Roudeina, a déclaré que l'entité sioniste était «entièrement responsable» du meurtre de la journaliste de la chaîne qatarie Al Jazeera, Shireen Abou Aqleh, qui a été assassinée par des tirs de l'armée de l'occupation à Jénine en Cisjordanie occupée, le 11 mai. Dans un communiqué de presse publié lundi soir, Abou Roudeina a ajouté: «Nous n'accepterons pas que les résultats de l'enquête palestinienne soient falsifiés. Nous suivrons le procès de son assassinat devant les tribunaux internationaux, en particulier devant la Cour pénale, considérant que l'occupant sioniste est le responsable de son assassinat et qu'il doit en assumer les conséquences.» «Nous exprimons notre regret parce que l'occupant ne remplit pas ses responsabilités de l'assassinat d'Abou Aqleh», a-t-il ajouté, appelant l'administration américaine à «maintenir sa crédibilité» et à tenir l'entité sioniste «pleinement responsable de l'assassinat de la martyre Abou Aqleh». Le 11 mai, la journaliste palestino-américaine, Abou Aqleh, a été assassinée alors qu'elle couvrait une opération des forces sionistes dans le camp de réfugiés de Jénine, en Cisjordanie occupée. Le producteur d'Al Jazeera, Ali al-Samoudi a été blessé. Elle portait une veste pare-balles sur laquelle était inscrit le mot «presse» et un casque de protection lorsqu'elle a été atteinte d'une balle juste sous la coupe de son casque. Dans une lettre adressée le 11 mai au Conseil de sécurité, l'observateur permanent de l'Etat de Palestine auprès de l'ONU, Riyadh Mansour, avait affirmé que la journaliste avait été assassinée «de sang-froid» et exhorté la communauté internationale à réagir en conséquence face aux tentatives de falsification de l'entité sioniste et de ses alliés occidentaux.